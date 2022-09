Po sobotní jedenácté hodině večer si objednává ještě jednu kávu. Už je jen v tričku s krátkým rukávem, zpod kterého mu kouká tetování jmen dětí a na předloktí podpis jeho otce. Je viditelně klidnější, než byl během sobotního odpoledne, kdy komisaři začali sčítat hlasy. S přibývajícím časem i procenty si lídr pražské kandidátky ANO Patrik Nacher přál aspoň dvacetiprocentní výsledek. Těsně mu to nevyšlo, ale hnutí si i tak oproti minulým volbám polepšilo.

„Je to úspěch, i když to nakonec dvojkou nezačíná. Počkáme, co udělá Spolu jakožto vítěz, ale zatím oznámilo, že chce jednat na půdorysu vládní koalice. Uvidíme, jak to bude probíhat, protože vnímám, že na pozadí bude ještě běžet druhé kolo senátních voleb. Je tam celá řada soubojů mezi ANO a Spolu,“ říká v povolebním rozhovoru pro HN Nacher. Podle něj povolební vyjednávání v Praze ovlivňuje i celostátní politika.

HN: Považujete výsledek za úspěch?

Skončili jsme druzí, minule pátí, máme více procent, než všechny průzkumy předpovídaly za poslední dva měsíce, kromě snad jednoho. Jinak nás ostatní podcenili a já to beru jako úspěch. Objektivně jsme od parlamentních voleb v Praze získali dvě procenta, což je dobré. Když jsem odpoledne viděl, jak to nabíhalo, říkal jsem si, že by ta dvojka na začátku byla elegantní. Je mrzuté, že to je takhle těsně.

HN: Při příchodu do štábu jste působil nervózně, říkal jste, že jste si od voleb potřeboval odpočinout a byl jste s dcerou na koních. Ulevilo se vám?

Docela jo. Potřebuji mít chvíli čas, jak výsledky vnímat. Nahoře ve štábu všichni říkají, že jsem k sobě hrozně přísný, takže to potřebuju vstřebat. Podíval jsem se akorát na posledních pět minut fotbalu, kde jsme prohráli 4:0 s Portugalskem, a běžel zase dolů. Pořád někdo volá nebo píše. Potřebuju být chvilku sám se sebou, abych si to v hlavě srovnal.

HN: Andrej Babiš tyto volby nazval referendem o vládě, sedí to i podle vás?

Ukazuje se, že to byla rétorika i od koalice. Na jedné straně to není referendum o vládě, na druhé straně dávají přednost koalici na vládním půdorysu bez ohledu na to, že třeba v Praze se v některých receptech na řešení zrovna třeba Piráti a Spolu totálně liší. Zajímá mě, jakým způsobem bude Praha směřovat dopředu, když spolu začnou vyjednávat strany, které jsou programově zcela odlišné.

