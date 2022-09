„Smáli jsme se tomu. Přišel s tím Elon Musk a nevím, že by se v šachovém světě nějak vyznal. Já si to představit neumím,“ říká šachový velmistr David Navara ke spekulacím kolem erotické pomůcky, které se objevily po překvapivé prohře mistra světa Carlsena s mladým Američanem Niemannem. Carlsen pak odstoupil z turnaje, a byť to neřekl přímo, nejspíše podezírá soupeře z podvádění.