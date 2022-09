Šíření ruského vlivu v Česku pomáhali podle analýzy Bezpečnostního centra Evropské hodnoty lídři hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Spolu s bývalým předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) řadí analýza předsedu SPD Tomia Okamuru a místopředsedu hnutí Radima Fialu také mezi největší šiřitele čínského vlivu v ČR. Opačného skóre dosáhli především Piráti včetně nynějšího ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, uvedli v úterý autoři analýzy na tiskové konferenci v Praze. Okamura ČTK napsal, že považuje analýzu za zoufalou a lživou předvolební kampaň na podporu vládní koalice. Vondráček označil analýzu za pokus o cílené očernění své osoby a ovlivnění veřejného mínění.

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty označuje nepřátelský vliv Ruska a Číny za hrozbu pro národní bezpečnost a suverenitu Česka. Cílem analýzy, dostupné na webu Atlas ruského a čínského vlivu, bylo proto shromáždit dostupné informace na jednom místě. Web hodnotí činnost poslanců a nynějších ministrů od roku 2014 do současnosti, u každého hodnotí vybraná hlasování ve sněmovně a zapojení do různých kauz ve prospěch či proti ruskému a čínskému vlivu. U obou vlivů pak hodnotí, do jaké míry se politik ve prospěch dané země angažoval.

Celkem 25 politiků svým celkovým jednáním podle analýzy spíše napomohlo šíření vlivu Ruska, 28 pak přispělo čínským zájmům. Proti ruskému vlivu se pak spíše postavilo 150 politiků a 49 v případě Číny. Neaktivních pak bylo v případě Ruska 31 politiků a v případě Číny 129. Podle analytika Davida Pláška tento rozdíl vypovídá především o tom, že Rusko je takovým tématem, ke kterému musel v poslední době zaujmout postoj každý.

Ruský vliv podle výsledků nejvíc pomáhají šířit předseda SPD Okamura, jeho místopředseda Fiala a poslanec SPD Jaroslav Foldyna. V případě Číny dosáhl nejhoršího skóre místopředseda ANO Vondráček, následovaný Fialou a Okamurou. Proti ruskému vlivu podle analytiků nejvíc bojují Lipavský, premiér Petr Fiala (ODS) a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09). V případě Číny jsou to opět Langšádlová, Lipavský a šéfka TOP 09 a předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Okamura ČTK napsal, že jde o zoufalou a lživou předvolební kampaň na podporu vládní koalice s cílem pomluvit SPD. „Fialově koalici klesají preference a naopak SPD stoupají,“ uvedl. Organizaci Evropské hodnoty považuje za zcela nedůvěryhodnou, podporuje podle něj dlouhodobě politiku vládní koalice. „Nezasluhuje větší komentář, protože tohle lhaní bez jediného důkazu svědčí jen o naprosté zoufalosti nohsledů EU a nekompetentní Fialovy vládní koalice,“ uvedl.

SPD je vlastenecká strana, která nemá a neměla s Ruskem nikdy nic společného, doplnil Okamura. „SPD neslouží žádným cizím zájmům, což naopak dělá Fialova vláda. Jak známo, tak poslední čeští parlamentní politici, kteří se v Moskvě vřele objímali s (prezidentem Vladimirem) Putinem, byli Mirek Topolánek, Petr Nečas a Miroslava Němcová (všichni ODS) a Miroslav Kalousek z TOP 09,“ uvedl.

Vondráček ČTK sdělil, že tímto způsobem se šíří netolerance a nenávist ve společnosti. „Neuvěřitelné nálepkování lidí a uvádění věcí bez kontextu či záměrně zkreslených. Nemyslím si, že by to bylo způsobeno neznalostí autorů, je v tom jasný záměr,“ uvedl. Analýzu pokládá za pokus o cílené očernění a ovlivnění veřejného mínění. „A klidně i lživě,“ dodal.

Web upozorňuje na některá jeho setkání s čínskými představiteli. „Nikdy jsem se nesetkal v rámci svých delegací s někým za zavřenými dveřmi, a už vůbec ne s nějakými zpravodajci,“ konstatoval Vondráček. Za absurdní považuje například označení apolitické debaty se studenty bohemistiky za „pohyb v akademických kruzích využívaných ke špionáži“. Doplnil, že je šiřitelem českého vlivu v celém světě a zastáncem dialogu. „Ani si netroufám představit, jak by u těchto nálepkovačů dopadl prezident (Francie Emmanuel) Macron, se kterým jsem byl v Číně. Nejspíš rovnou čínský agent,“ míní.