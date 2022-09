Pandemie covidu ukázala, jak může novodobá technika ve školství pomoci. Bez online výuky by žáci a studenti přišli o měsíce vzdělávání. Svět technologií se ale vyvíjí a posunuje dál. Giganti Facebook a Microsoft už se chtějí přesouvat do metaverza – živoucího virtuálního světa. Na to, jak takový svět změní podobu školství, se zaměřil americký akademik John Moravec. Studie má ukázat na možné scénáře toho, jak by mohla vypadat budoucnost vzdělávání formovaného technologiemi.

Její výsledky představí na středeční konferenci FutureEdu 2022 v Operu v pražské Salvátorské ulici, kam se lidé mohou registrovat i online. Ta je podle jednoho ze spoluorganizátorů Bohumila Kartouse primárně pro lidi z oblasti byznysu, politiky nebo neziskových organizací, kteří se o vzdělávání zajímají a mají možnosti v něm zvenčí něco změnit. Letošní ročník se orientuje na vliv technologií a jak budou měnit vzdělávání dalších generací.

„Facebook se rozhodl, že změní svoji vizi v oblasti rozvoje sociálních sítí na virtuální prostředí. Do značné míry to bude pravděpodobně určovat naši budoucnost. Ať chceme, nebo ne, tak technologičtí hegemoni dokážou díky množství dat dobře číst, co lidé chtějí. Tím pádem je velmi pravděpodobné, že vize, jaké má Facebook, se budou měnit v dalších letech v praxi. Nepochybně se to promítne i do vzdělávání,“ popsal Kartous.

Americký expert v oblasti výzkumu budoucnosti vzdělávání John Moravec zpracoval studii, kde jsou ukázané hlavní body, které mají budoucnost vzdělávání ovlivnit. Ať už je to metaverzum, umělá inteligence, či blockchain. Cílem je mimo jiné ukázat, kde jsou hlavní plusy a minusy technologií nebo jak by se k nim ve výuce měli stavět učitelé. Pro konferenci FutureEdu 2022 proběhl mezi kantory průzkum s názvem „Jak to vidí učitelé“.

Technologie dokážou usnadnit život, při správném používání jsou pomocníkem – v dostupnosti informací, možnosti jejich zobrazení, využití zdrojů či komunikaci na dálku. Podle Kartouse mají ale i své stinné stránky.

„Spočívají v tom, že škola se na technologie evidentně nedokáže dostatečně adaptovat. Tím pádem pak vzdělávání ztrácí autoritu. Je evidentní, že technologie mají zásadní vliv na prožívání života,“ popsal Kartous s tím, že takový vliv může být i destruktivní. „Zaznamenávají to lidé, kteří pečují o duševní zdraví. Jde o nárůst úzkostí, deprese, sebepoškozování a další věci, se kterými je potřeba se vypořádat. A to tak, aby se v důsledku využívání technologií neděly a technologie nám sloužily. I ve vzdělávání,“ dodal Kartous.