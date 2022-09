Obžalovaný předseda hnutí ANO Andrej Babiš v pátek ve sněmovně prohlásil, že soud v dotačním případu Čapí hnízdo je první politický proces od listopadu 1989. Stojí za ním podle něho „polistopadový kartel tradičních stran“. Před pondělním zahájením soudního řízení navrhoval, aby sněmovna projednala nový bod s názvem „Jak dostal polistopadový kartel Babiše před soud“.

„Je to první politický proces od revoluce,“ řekl Babiš. Zopakoval, že soudní proces je vyústěním dlouhodobé snahy o jeho diskreditaci a odstranění z politiky. „Polistopadový kartel tradičních stran“ charakterizoval jako neformální mocenský kolos tradičních politiků, aktivistů, lobbistů, úředníků, podnikatelů a dalších lidí, kteří sdílejí stejný zájem. „Privatizovat si moc, v klidu vládnout a v zákulisí prosazovat svoje kšefty,“ uvedl bývalý premiér Babiš.

„Polistopadový kartel pochopil, že na tom jejich systému se nikdy nebudu podílet, a naopak se ho budu snažit rozbít, tak ze mě udělal veřejného nepřítele číslo jedna,“ prohlásil předseda ANO. Stíhání v kauze Čapí hnízdo opět označil za objednané a účelové, jde podle něho o uměle živenou 15 let starou kauzu. Odmítl i další aféry, v nichž figuroval, jako vylhané a poznamenal, že nešel do politiky kvůli penězům. „Na rozdíl od těch, kteří mě chtějí zničit. Pro ně je to totiž jediný způsob, jak dosáhnout na velké peníze,“ dodal.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil svým vlivem a činností vytvoření podmínek k tomu, aby společnost Farma Čapí hnízdo zdánlivě navenek splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace na stavbu multifunkčního kongresového areálu. Podle trestního zákoníku hrozí jemu i jeho někdejší poradkyni Janě Nagyové až desetileté vězení. Státní zástupce pro ně ale navrhuje podmínky a peněžité tresty.

Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba z holdingu Agrofert, která v roce 2018 spornou dotaci státu vrátila. Babiš holding v roce 2017 vložil do svěřenských fondů.