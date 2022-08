Všem zaměstnancům veřejných služeb a státu, kteří letos v lednu nedostali přidáno, se od září zvednou platové tarify neboli základ výdělku o deset procent. Nařízení o navýšení schválila ve středu vláda. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Do konce roku bude podle podkladů k nařízení potřeba z rozpočtu státu, samospráv a zdravotních pojišťoven 5,17 miliardy korun navíc. Podle Fialy to schodek rozpočtu nezvýší, ministerstva mají peníze najít ve své pokladně.

Na růstu výdělků se dohodli lídři vládních stran s odbory. Ty požadovaly přidání kvůli vysoké inflaci, hrozily protesty.

Připravujeme podrobnosti.