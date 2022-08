„Vláda jedná pod tlakem, dělá jen to nejnutnější, co musí. Komunikace by měla být lepší, je otázkou, jestli kompenzace čtyři tisíce bude dostatečná, domácnosti i podnikatelé jsou atakováni horentními sumami,“ říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Na základě nedostatku nějaké komodity může být vyhlášen nouzový stav. Měli bychom zastropovat marže a ceny energií,“ dodává.