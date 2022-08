„Zvykli jsme si, že nám na tom, jak topíme, nemusí tolik záležet. Bylo to špatně i z ekologického hlediska. Lidi se ale nemusí děsit, že by někdo chodil kontrolovat, kolik doma topí. Zimu zvládneme, protože vláda situaci nezanedbala a napravila to, co napáchaly vlády před ní,“ říká předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.