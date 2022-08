Český telekomunikační úřad (ČTÚ) na svém webu zveřejnil aktualizovanou analýzu trhu mobilních dat, na základě které ho chce regulovat. Důvodem jsou stále vysoké ceny a nemožnost konkurence ze strany virtuálních mobilních operátorů. Operátoři se mohou k analýze vyjádřit do 19. září. Vyplývá to ze zjištění ČTK. Analýza mimo jiné uvádí, že pozice ČR se v mezinárodním porovnání maloobchodních cen zhoršila.

„Maloobchodní ceny mobilních služeb v ČR jsou nadále nejvyšší v EU. I když ve střednědobém horizontu dochází k určitému poklesu maloobchodních cen, ceny v jiných zemích EU klesají rychleji než v ČR. Tuto skutečnost potvrzují také nejnovější data a analýzy Evropské komise,“ uvedl úřad. Podle analýzy jsou ceny mobilních služeb i o 150 procent vyšší, než je průměr EU, jeden GB dat je pak dražší až o 201 procent. Podle srovnání využívajícího data Cable.co.uk vychází cena jednoho GB v Česku na 8,15 dolaru, zatímco průměr EU je 2,71 dolaru.

Bývalý předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák ale upozorňuje, že uvedené cenové srovnání nemusí být stoprocentně spolehlivé a je třeba ho brát s rezervou. „Výrazný podíl zákazníků používá firemní či rodinné tarify, které ale cenová srovnání většinou nezohledňují, protože pracují s veřejnými ceníky. Reálná cena tak může být někde jinde, těžko se to porovnává,“ uvedl pro HN.

To tvrdí i mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec, podle nějž vychází současná cena jednoho GB dat výrazně jinak. Úřad podle něj spíše než tržní průměr použil maximální cenu. „Analýzu a argumenty ČTÚ už v únoru odmítla Evropská komise po hloubkovém šetření. Veto Evropské komise nadále platí,“ dodal.

Z analýzy má vzejít celkově čtvrtý pokus o regulaci mobilního trhu. Předchozí narazily na nesouhlas Evropské komise a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Telekomunikační úřad nejprve navrhoval trvalou regulaci, později mělo jít o dočasné opatření na rok a půl.

V nejnovějším návrhu ČTÚ podle svého vyjádření zohlednil připomínky EK včetně jejího nedávného rozhodnutí ohledně sdílení sítí mezi O2, Cetinem a T-Mobilem. Regulátor opět navrhuje uložit O2, T-Mobilu a Vodafonu povinnost pustit do svých sítí virtuální operátory, a to za regulované ceny, jejichž strop stanoví.

„Všem třem operátorům se ukládá povinnost transparentnosti, nediskriminace, oddělené evidence nákladů, přístup do sítě a regulace velkoobchodních cen s tím, že ta cena má být stanovena na základě principu zákazu stlačování marží,“ vypočítává Novák, který v současnosti působí jako poradce ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely a ve vedení společnosti CZ.NIC má na starosti vztahy s veřejnou správou.

„Je tam pokus o obhajobu a reakci na jednotlivé připomínky, nicméně s tím, jak funguje Evropská komise a celý regulační proces, tak si nejsem jistý, zda to bude stačit,“ dodává.

Opatření by mělo platit do konce roku 2024, protože do té doby úřad nepředpokládá příchod dalšího celoplošného operátora, který by mohl fungovat na základě národního roamingu v sítích stávajících hráčů. „Když úřad říká, že je potřeba regulovat, tak je to vlastně takové přiznání. ČTÚ vlastně rezignuje na opatření uložená v aukci kmitočtů 5G, když říká, že jsou nedostatečná, na trhu se nic nemění a noví operátoři stejně nepřijdou dříve než v roce 2025, pokud vůbec,“ uvádí Novák.

Zároveň si podle něj úřad protiřečí, když uvádí, že je nutná regulace, ačkoliv spotřeba dat roste. „Můžete z toho dojít k závěru, že podmínky jsou nastavené dobře, když lidé data čerpají, a trh si nevyhodnocuje, že ceny jsou vysoké. Kdyby to bylo opačně, spotřeba stagnovala a lidé rušili SIM karty, tak můžete argumentovat tím, že jsme na tom opravdu špatně, když v ostatních státech ta spotřeba roste,“ komentuje.

V Česku bylo na konci minulého roku téměř 15 milionů aktivních SIM karet. Vedle tří síťových dominantních hráčů na trhu působí 125 virtuálních operátorů, kteří si od nich infrastrukturu pronajímají. Jejich podíl je okolo 3,6 procenta.

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.