Při leteckém dni v Chebu dnes odpoledne došlo k pádu letadla na dům. Pilot zemřel a jeden člověk utrpěl lehké zranění. Hasiči uvedli, že letoun se zřítil na hranici pole a rodinného domu v městské části Podhrad. Letecký den byl ukončen, lidé odjíždějí.

Nehoda se stala mimo areál letiště. Po havárii organizátoři akci hned ukončili. Většina návštěvníků prostor letiště v klidu opustila, na místě zůstává posledních pár lidí. „Lidé opravdu koordinovaně opustili areál. Nastupují do aut nebo jsou odváženi autobusy,“ řekl Poór. Policie a organizátoři nyní zjišťují okolnosti a příčinu nehody.

Šlo o historické letadlo Hawker Hurricane Mk.IV, které ve službách britské Royal Air Force (RAF) létalo za druhé světové války. Podle mluvčího leteckého dne Jiřího Poóra se jednalo o poslední letuschopný stroj této verze na světě. Patřilo miliardáři a majiteli portálu Seznam.cz Ivo Lukačovičovi.

Lukačovič to potvrdil na svém twitterovém účtu. „Točenský Hurricane spadl při leteckém dni. Petr zahynul. Je mi to moc líto. Byl to takový náš dětský sen. Vůbec nevím, co teď dělat,“ napsal Lukačovič. Loni na sociální síti popisoval, že jde o stroj, na kterém za války létalo české stíhací eso Karel Kuttelwascher a který nechal zrenovovat v Belgii.

Lukačovič je velký fanoušek létání a sám letadla i vrtulníky pilotuje. V roce 2008 koupil letiště Točná na jižním okraji Prahy a obnovil ho, včetně prodloužení a vyspravení travnaté přistávací dráhy. Postupně na něm buduje letecké muzeum s historickými letadly v letuschopném stavu. Patří mezi ně i slavný letoun Lockheed 10A Electra, s nímž Jan Antonín Baťa dokončil v roce 1937 cestu kolem světa. Lukačovič ho v roce 2009 koupil, nákladně nechal zrekonstruovat za zhruba 200 milionů korun a doletěl s ním do Česka.

Nehoda v Chebu je už třetí letecké neštěstí v tomto měsíci s oběťmi. První srpnový den se u letiště na okraji Nového Města nad Metují zřítil větroň. Při pádu letounu zemřela devatenáctiletá žákyně pilotního kurzu. O den později poblíž rokycanského letiště spadlo bezmotorové letadlo na jedoucí auto, pilot zemřel. Posádka osobního automobilu, o kterou letoun zavadil, byla bez zranění.

Nehody při leteckých dnech či různých přehlídkách nebývají časté, přesto se občas stávají. V některých případech i s tragickými následky. V roce 2018 spadla replika historického letadla při leteckém dni na letišti u Strunkovic nad Blanicí na Prachaticku. Při havárii zahynul dvaasedmdesátiletý pilot. V červnu 2016 se na nymburském letišti při leteckém dni zřítilo ultralehké letadlo, oba členové posádky zahynuli.

O měsíc později havaroval na letišti v Plasích na Plzeňsku větroň, který se účastnil sletu historických kluzáků; pilot vyvázl jen se zraněním nohy. Závody letecké akrobacie v Kroměříži se v červenci 2014 staly osudnými pilotovi malého letadla, které po pádu začalo hořet. V červnu 2006 se na European veteran show v Hradci Králové zřítil historický dvouplošník Tiger Moth; nikdo nebyl zraněn. Bez následků se v září 2005 obešla také havárie čtyřmetrového bezpilotního letounu Sojka, který se účastnil přehlídky Dny NATO v Mošnově.

