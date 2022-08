Hasiči by v pátek odpoledne měli předat národnímu parku poslední hašené úseky v Českém Švýcarsku. Oheň, který vypukl v parku 24. července, by tak měl být zdolán, což znamená, že nikde viditelně nehoří a oblast lze předat. Novinářům to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Skrytá ohniska, která se stále mohou objevovat, bude podle něj po uhašení hlídat 72 dobrovolných hasičů.

V Mezní Louce podle Vlčka zůstane prozatímní hasičská stanice, kde bude 40 profesionálních hasičů – šest jednotek. Zůstanou tam asi do konce srpna, bude záležet na počasí a srážkách, uvedl Vlček.

„Z těch zkušeností, které máme z poslední doby, se tady může objevovat řada skrytých ohnisek požáru,“ uvedl Vlček s tím, že právě kvůli tomu budou na určená místa dohlížet dobrovolní hasiči a na místě zůstanou i profesionálové. V následujících dnech budou dál požářiště monitorovat drony s termokamerami.

Vrtulníky, které se na boji s ohněm podílely, v pátek odletí. Kdyby se v nepřístupném terénu objevily plameny nebo větší ohnisko, helikoptéra by byla s to, doletět na místo do 30 minut, podotkl Vlček. Zdůraznil, že i po zdolání požáru bude důležité ohniska hlídat a případně zasáhnout včas. Proto na místě zůstává i prozatímní stanice v Mezní Louce. „Není standardem, abychom po požáru v takovýchto místech nechávali šest jednotek profesionálních hasičů pro případný zásah,“ řekl. Je přesvědčen, že takové síly a prostředky budou stačit.

Během zásahu se u nejrozsáhlejšího lesního požáru v České republice vystřídalo 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Záchranářům významně pomohli dobrovolníci, kteří mimo jiné obstarávali jídlo. „Takové masivní nasazení sil a prostředků je naprosto nevídané,“ zdůraznil Vlček. Na pomoc se vydaly speciální letouny z Itálie, hasicí letadla ze Švédska, vrtulníky vyslalo Polsko a Slovensko. Tři letadla Antonov poskytla letecká hasicí služba. Do hasebních prací se zapojila i armáda a významně se na zásahu podílela policie, která koordinovala pohyb letecké techniky.

Do evakuované obce Hřensko a jeho částí a Mezné a Mezní Louky se budou od sobotního rána vracet místní. Silnice mezi Hřenskem a Mezní Loukou, kterou by za běžných podmínek využili, ale zůstane zavřená. Obyvatelé Mezné a Mezní Louky se budou vracet přes Vysokou Lípu, kde bude starosta Zdeněk Pánek vydávat povolenky. Turisté se do osad nedostanou.

„Ve Hřensku to je bez problémů, tady se může prakticky okamžitě zahájit cestovní ruch,“ řekl starosta. Policie předpokládá, že se v sobotu zprůjezdní silnice z Hřenska do Německa. Příčinu požáru policie vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti.

Správa národního parku má nasmlouvané dobrovolné hasiče na několik příštích dnů, řekl ČTK mluvčí správy Tomáš Salov. Hasiči totiž budou dohlížet na požářiště mimo takzvaný režim zásahu, a proto musí žádat o dovolenou ze svých běžných profesí, což situaci komplikuje. „Stále ještě poptáváme jednotky dobrovolných hasičů, abychom dokázali naplnit náročný plán dohlídek požářiště až do konce měsíce,“ doplnil mluvčí. Za problémové považuje správa úseky u Pravčické brány a Bouřňáku, kde se čas od času mohou objevit plameny, šíří se v kořenovém systému zdejších stromů.

Ministerstvo životního prostředí od soboty prodlouží omezení vstupu do Národního parku České Švýcarsko. Trvat bude do 31. srpna. Přes noc bude park zcela uzavřený.