Automobilová doprava je největším problémem, který trápí většinu lidí v Praze. Dlouhodobě to nikdo neřeší,“ říká Petr Macinka, předseda nové strany Motoristé sobě. „Aby mohli mít lidé co nejlevnější MHD a metro zdarma, jsme ochotni Prahu zadlužit. Když bude stát roční kupon tisíc korun, koupí si ho každý, včetně turistů. S Piráty a Prahou sobě bychom do koalice určitě nešli,“ dodává.