Hasiči by mohli kompletně zlikvidovat požár v národním parku České Švýcarsko do konce příštího týdne. Sektory na jihu od řeky Kamenice, případně i soutěsky by mohli předat správě národního parku pravděpodobně v průběhu týdne, zřejmě dříve než v pátek. V parku se v neděli nikde po celý den neobjevil otevřený oheň. Stále ale existují doutnající ohniska v nepřístupném terénu. Uvedl to v neděli mluvčí hasičů Martin Kavka. Hořet začalo před dvěma týdny.

Během dne hasiči vytvořili obranný průsek mezi Mezní loukou a hranicí s Německem, který má jednak zabránit případnému šíření ohně, ale také bude sloužit k vedení vody nebo dopravě hasičů k ohniskům.

Hasiči v neděli také kontrolovali stav soutěsek pro předání národnímu parku. Samotné předání uhašených sektorů podle Kavky neznamená, že do nich bude moci hned veřejnost. "Například v soutěskách jsou popadané stromy a jsou částečně požárem poškozené," uvedl. Přesnější termín předávání by mohli hasiči oznámit v pondělí, stejně jako předběžný harmonogram snižování jejich počtu nasazeného v národním parku. Do Hřenska a Mezné se lidé budou moci lidé zřejmě vrátit až po ukončení zásahu.

V pondělí do Hřenska zamíří ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), zúčastní se hasičského briefingu, prohlédne si místa zasažená požárem a pak bude společně s generálním ředitelem hasičů Vladimírem Vlčkem hovořit s novináři.

Hasiči se nyní soustřeďují na likvidaci skrytých ohnisek v oblasti v západní části skal nad Hřenskem, pod Pravčickou bránou a u vrchů Větrovec a Bouřňák. Budují také trvalé zdroje vody pro kritické oblasti, například u Pravčické brány. Právě skály v západní části nad Hřenskem jsou nyní nejkritičtějším místem kvůli doutnajícím ohniskům v puklinách, které rozfoukává vítr proudící z Labského kaňonu.

Letadla Canadair v neděli od dopoledne hasila Bouřňák a Větrovec. Čtyři vrtulníky byly nasazené na Křídelní stěnu a východní část od Pravčické brány. Létají ve vláčku za sebou, což se v posledních dnech osvědčilo. Odpoledne letouny hasily Křídelní stěnu a vrtulníky se naopak přesunuly nad Bouřňák a Větrovec, protože jsou schopné lépe zacílit na zmenšující se ohniska.

Vzniknout by měla také strategie budoucího požárního dohledu nad územím. Ten může být zajišťován drony, vrtulníky, jednotkami dobrovolných i profesionálních hasičů Ústeckého kraje i pracovníky parku. Předpokládá se, že vedení parku uzavře o této věci dohodu s místními jednotkami.

U požáru hasiči zasahují od 24. července. V Hřensku a okolí stále zůstává okolo 1000 hasičů, z toho je 450 dobrovolných, 430 profesionálních a zbytek tvoří podpůrný personál. Zhruba 700 hasičů je z jiných krajů a 300 z místních sborů v Ústeckém kraji. Počasí hasičům příliš nepomáhá. V sobotu se oproti pátku sice výrazně ochladilo, déšť byl ale v místě požáru spíše symbolický.

Požár zasáhl asi 1060 hektarů, teď hasiči likvidují menší ohniska na několika místech národního parku, plocha činí méně než 390 hektarů.