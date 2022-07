Kvůli vysokým cenám, které způsobil mix rostoucí inflace a energetické krize, se lidé dostávají do problémů. Jihočeský kraj se proto rozhodl mezi své domácnosti s nízkými příjmy rozdělit několikatisícové příspěvky, které jim mají v těžké situaci alespoň trochu pomoci. S nápadem hejtmana Martina Kuby (ODS), který vyjde na 250 milionů korun, nesouhlasí jeho kolegové z ostatních regionů. Upozorňují, že rozdávat peníze v nejisté době může být smrtící.

Kuba argumentuje tím, že díky inflaci jde kraji více peněz z takzvaného rozpočtového určení daní, než s kolegy očekával – za prvních sedm měsíců letošního roku je to o 700 milionů korun více. Důvodem jsou rostoucí ceny a s tím spojený vyšší výběr DPH. Právě část těchto příjmů chce hejtman rozdělit mezi lidi.

Jednorázový příspěvek se týká jihočeských domácností, které mají příjem do 13 tisíc korun čistého na hlavu. Dětem z těchto rodin, kterým je od tří let do ukončení středoškolské docházky, plánuje kraj proplácet kroužky a další mimoškolní aktivity částkou 4000 korun. Dětem, kterým je do tří let či jsou postižené, a také samostatně žijícím seniorům dá stejnou částku přímo „na ruku“. Senioři žijící ve společné domácnosti pak dostanou tři tisíce.

