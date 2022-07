Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) požádala svůj švédský protějšek o ustavení vyjednávacího týmu k chystanému nákupu pásových bojových vozidel pěchoty CV90. První obrněnce by mohly do ČR dorazit příští rok, ministerstvo obrany už v rozpočtu vyčlenilo peníze na jejich nákup. Černochová to ve čtvrtek řekla novinářům v Hranicích na Přerovsku. Dosavadní tendr na nákup 210 obrněnců za více než 50 miliard korun, ve kterém zůstali tři potenciální dodavatelé, nabral postupně několikaleté zpoždění. Vláda minulý týden rozhodla o zrušení výběrového řízení. Česká republika bude přímo vyjednávat o dodání vozidel CV90 ze Švédska.

„Dnes a včera jsem podepisovala dopisy, které směřují na mé ministerské protějšky. Jeden byl (americkému) ministrovi obrany (Lloydu) Austinovi, ten se týkal nadzvukových letounů (F-35), a druhý byl panu ministrovi obrany Švédského království, kde jej žádám o ustavení vyjednávacího týmu tak, abychom mohli s mými zástupci vyjet vyjednávat o tom, kdy by nám nová bojová vozidla mohli dodat,“ uvedla Černochová. Ministerstvo obrany se bude snažit, aby nová bojová vozidla do Česka proudila ideálně už od příštího roku. „S položkou na pořízení bojových vozidel pěchoty počítáme v rozpočtu na rok 2023,“ dodala.

Černochová připomněla, že česká armáda se v NATO zavázala vybudovat do roku 2026 těžkou mechanizovanou brigádu včetně moderní bojové techniky. Česko proto nyní také jedná s německou vládou o dodávce 15 tanků Leopard 2A4. „Vyjednáváme o tom už druhý měsíc a během několika málo týdnů, pevně věřím, uzavřeme dohodu. První Leopard by mohl do Česka přijít již na konci letošního roku,“ podotkla Černochová.

Také jednání o nákupu švédských bojových vozidel pěchoty musí být podle Černochové rychlá, jelikož budování obrněné brigády má značný skluz a klíčový rok 2026 se blíží. „Je to velký úkol pro nás pro všechny, abychom dohnali to, co se prostě kolem bojových vozidel pěchoty léta zanedbávalo a co i nám trvalo několik měsíců, než jsme se mohli rozhodnout, že zvolíme cestu zrušení výběrového řízení a oslovíme vládu Švédského království,“ řekla Černochová.

Jednání se švédskou stranou by mohlo usnadnit to, že stejná bojová vozidla chce pro svoji armádu koupit také Slovensko. „Některá jednání budeme moci spojit se slovenskou stranou. To, že tento typ techniky bude v našem regionu, bude přednost. A bude to přednost i pro naše české firmy, protože podstatnou podmínkou bude nejen rychlost dodání a cena, ale také zapojení českého obranného průmyslu,“ uvedla Černochová, podle které by podíl dodávek českých firem měl v ideálním případě přesáhnout 40 procent.

Nová bojová vozidla mají nahradit letité obrněnce pocházející ještě z dob Sovětského svazu. Stroje budou tvořit páteř těžké brigády. Armáda požaduje vozidla v sedmi modifikacích.