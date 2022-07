Čtvrtý den zasahují hasiči u požáru v Národním parku České Švýcarsko. Požár se přes noc nerozšířil, hasiči dál zasahují na ploše o velikosti 1000 hektarů. Podařilo se zajistit požární obranu evakuovaných obcí Mezná, Mezní Louka a Vysoká Lípa u Jetřichovic a požár neohrožuje ani zatím nevystěhovanou obec Janov. Domovy muselo opustit odhadem 450 lidí. Hraniční přechod v Hřensku je uzavřen. Počet hasičů se dnes zvýší, řekl ráno ČTK mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf.

"Hlavní hasební práce probíhají na skalách přímo v Hřensku, kde hasiči k likvidaci ohnisek používají i automobilové žebříky. Je to na té pravé straně Kamenice směrem dolů, tam kde to bylo nejméně zasažené," řekl Rudolf. Práce komplikuje vítr, který zesiluje a přispívá k rozhořívání ohnisek.

Do parku v úterý dorazil polský vrtulník, který se okamžitě zapojil do pomoci s hašením. Vrtulník ze Slovenska přistál na letišti v Ústí nad Labem a zapojí se ve středu ráno. Kdy dorazí dvojice speciálních hasičských letadel z Itálie, zatím podle mluvčího není jasné, bližší informace o jejich příletu budou upřesněny na poradě štábu, začne v 07:00.

Své domovy museli v posledních dnech kvůli rozsáhlému požáru opustit obyvatelé, chalupáři a turisté z obcí Mezná, Mezní Louka, Hřensko a Vysoká Lípa. Sám se evakuoval skautský tábor u Dolského mlýna. V součtu je to podle mluvčího asi 450 lidí.

Do Hřenska míří posily z dalších krajů. V úterý již byli na místě hasiči z Prahy, Libereckého kraje, Plzeňského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Středočeského kraje a z pondělí na úterý dorazil záchranný útvar z Hlučína a Zbiroh. Pomoci mají také hasiči z jižních Čech a z Moravskoslezského kraje přijedou hasiči se speciálními kontejnery.

Do Německa se lidé již přes Hřensko nedostanou. "Ani německá strana nikoho do České republiky nepustí," doplnil Rudolf. Využít lze podle mluvčího přechod na Cínovci či v Petrovicích, případně se lze do Německa dostat po dálnici. Uzavřen je také příjezd do Vysoké Lípy z Jetřichovic, do obce Janov se mohou starousedlíci dostat z Děčína. Zavřená je také cesta ze Hřenska do Mezné a Mezní Louky.

Ošlejšek: Hasiči nemůžou do centra požáru. Situaci by měla řešit letadla z Itálie

Do vytváření protipožárních pásů v Národním parku České Švýcarsko se v noci zapojily tři těžební stroje státního podniku Lesů ČR. Na twitteru to ve středu ráno napsal ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Podle něj jde kácení stromů s cílem zastavit šíření požáru velmi rychle. České Švýcarsko od neděle sužuje rozsáhlý požár lesa, zasáhl území o rozloze asi 1000 hektarů.

"V průběhu noci se do vytváření protipožárních pásů v NP České Švýcarsko zapojily už tři harvestory Lesů ČR. Postupují velmi rychle, udělaly velký kus práce. Pokračovat budou i během dnešního dne podle pokynů velitele zásahu," uvedl Nekula.

První ze strojů začal podle ministra s kácením stromů a odstraňováním suché hmoty v úterý. Náklady spojené s nasazením techniky budou podle Nekuly hradit Lesy ČR. "Jsme připraveni poskytnout i další nutnou techniku," sdělil ministr v úterý.