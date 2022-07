Rozsáhlý požár, který od neděle sužuje Národní park České Švýcarsko, likviduje na 300 hasičů ze 75 jednotek, včetně jednotky ze záchranného útvaru. Další čtyři týmy zhruba se 60 lidmi vyráží na místo. Česko kvůli požáru požádalo Slovensko o půjčení hasicích vrtulníků, které nedávno pomáhaly hasit požáry ve Slovinsku, a poptává v dalších státech velkokapacitní letadla na hašení. Pomoc v podobě vrtulníku nabídlo Polsko. ČTK to řekl mluvčí hasičského záchranného sboru Tomáš Pořízek a hasiči o tom informovali i na Twitteru. Do Hřenska jedou premiér Petr Fiala (ODS), ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a generální ředitel hasičů Vladimír Vlček, řekli ČTK mluvčí vlády Vojtěch Smolka a mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová.

„Požádali jsme v rámci Mechanismu civilní ochrany EU o tři letadla Canadair a dva vrtulníky pro zvládání lesních požárů v Hřensku. Reagovalo Polsko s nabídkou vrtulníku, který využijeme. Vážíme si pomoci!“ uvedli hasiči na Twitteru.

Podle Pořízka v okolí Hřenska zasaženého požárem v současné době zasahují spolu s hasiči z Ústeckého kraje jednotky z nejbližších krajů, tedy z Plzeňského, Pardubického, Středočeského nebo Královéhradeckého. Z Moravy zatím žádná jednotka není, doplnil.

Například středočeští hasiči v úterý ráno vyslali na pomoc k zásahu do Hřenska přes 20 hasičů, čtyři cisterny a tři auta s přívěsy. „V odřadu je 21 profesionálních hasičů ze stanic Kladno, Beroun, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Rakovník a Mělník. Počítáme s několikadenním nasazením,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Dagmar Zemanová. Na místo podle ní dorazili kolem 06:45.

Techniku poskytla hasičům i Správa státních hmotných rezerv (SSHR). „Během noci tam byly použity pohotovostní zásoby, jednalo se o dvě čerpadla Somati, nákladní nosič kontejnerů a dva přívěsy pro převoz kontejnerů,“ uvedla správa na Twitteru. Podle Pořízka mají hasiči na místě k dispozici na 150 kusů techniky.

Velitel zásahu Martin Laníček ráno v České televizi uvedl, že v oblasti hoří zhruba na 30 hektarech. Likvidaci požáru odhadl na několik dní, pokud se ale nezhorší počasí, zejména nezesílí vítr, mohli by hasiči plameny podle něj během dneška dostat pod kontrolu.

Hasiči však zatím nedokážou odhadnout, zda se požár v Národním parku České Švýcarsko dál nešíří. Ohnisek je velké množství. Někam se hasiči nedostanou. Novinářům v Hřensku na Děčínsku to v úterý dopoledne řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. V Mezné je podle něj zasaženo zhruba šest budov, hasiči tam požár dohašují.

Přímo v Hřensku ochlazují hasiči pomocí výškové techniky skály za hotely, v nichž už nikdo není. Turisté i obyvatelé museli opustit v noci na úterý všechny objekty po pravém břehu říčky Kamenice, která se vlévá do Labe. „Evakuovali jsme 80 lidí, náhradní ubytování dostali v Děčíně,“ uvedl Marvan. Nejvíc hasičských jednotek je teď u obce Mezná. Pravou stranu v Hřensku se podařilo zabezpečit, řekl hejtman Schiller (ANO). Z Mezné evakuovali hasiči čtyři lidi. V obci je zasaženo zhruba šest budov. „Hasiči to tam mají pod kontrolou, provádějí dohašování,“ řekl mluvčí.

Od rána znovu létají vrtulníky, které nabírají vodu na hašení z Labe. „Není možné přesně říci, jestli se požár nešíří, protože terén je tak složitý a těch ohnisek je tolik, že my se do některých míst nedostaneme, protože je to tam nebezpečné,“ uvedl. Některá místa jsou už vyhořelá. Vyloučit nelze podle Marvana další evakuace, pokud by se požár šířil stejnou rychlostí jako v noci.

Hřensko, obvykle přes léto plné turistů, je nyní zcela prázdné. V obci směrem od Labe ke vstupu do soutěsek se pohybují pouze hasiči a policisté. Ve směru na Hřensko je policejní zátaras už za děčínskou částí Loubí. Zápach kouře hlásili od rána hasičům lidé nejen z Ústeckého, ale také z Libereckého, Pardubického, Středočeského kraje a z Prahy. V Hřensku přímo je zápach velmi silný.

Starosta města Krásná Lípa Jan Kolář míní, že oheň nemusel České Švýcarsko zasáhnout v takovém rozsahu, kdyby v lesích nebylo ponecháno dřevo napadené kůrovcem. ČTK v úterý řekl, že se okolní obce obávaly podobného požáru již mnoho let. Rozšíření původního ohniska požáru by podle něj nenastalo, pokud by podél silnice byly vykácené bezpečnostní pruhy. Mluvčí správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov ale ČTK sdělil, že pruhy byly vykácené po obou stranách silnice ze Hřenska do Mezní Louky a ani toto opatření rozšíření požáru nezabránilo.

„My jsme jako město upozorňovali už před několika lety, že máme obavu z požárního nebezpečí, opakovaně jsme vyvolávali jednání a říkali jsme, že není otázka, jestli to chytí, ale kdy. A teď se to bohužel naplnilo,“ řekl ČTK Kolář. Park ponechal suché dřevo napadené kůrovcem v lesích, aby se rozpadlo a rozložilo a les se samovolně obnovil. „V době, kdy nám oznamovali, že nechají park uschnout, tak měli vytvářet takzvané pufrační zóny, což je zóna, která se měla vykácet proto, aby kůrovec nemohl přeskočit na okolní porosty,“ uvedl starosta. Zóny měly vzniknout v místech, kde lesy parku sousedí s lesy jiných majitelů. „Přislíbili, že vznikne pás vykácených smrků, aby nepřeskočil (kůrovec) na okolní lesy, to neudělali,“ řekl Kolář.

Správa Národního parku České Švýcarsko podle jejího mluvčího Tomáše Salova bezpečnostní pruhy podél silnice ze Hřenska do Mezní Louky vykácela. „Po obou stranách vznikl bezpečnostní pruh o šířce 40 metrů napravo a 40 metrů nalevo a oheň to stejně nezastavilo,“ uvedl mluvčí. Podle něj by navíc bylo nutné odvézt z lesů několik vrstev desítky let staré hrabanky. „Je relativně jedno, jestli tam budou kmeny stromů nebo holina, protože hrabanka je tam pořád a dobře hoří,“ řekl mluvčí. Řekl, že při požáru v roce 2006 u Jetřichovic hořel zdravý zelený les, hasiči bojují v tuto chvíli s ohněm i na plochách, které kůrovec nenapadl.