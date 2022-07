Automatické státem hrazené pojištění uprchlíkům z Ukrajiny končí. V pondělí uplynul stopadesátidenní limit, od kdy se první příchozí Ukrajinci musí přihlásit na pojišťovně. Česko už nebude pojistné platit živnostníkům nebo jinak vydělávajícím uprchlíkům. Končí jim třeba i bezplatné jízdné ve vlacích nebo MHD.

Přihlásit se na pojišťovně musí podle portálu ministerstva vnitra NašiUkrajinci.cz všichni nad 18 let, většině však stačí potvrzení o zaměstnání nebo třeba čestné prohlášení o péči o nezletilou osobu. „Ti Ukrajinci, kteří pracují, mají pojištění hrazeno zaměstnavatelem. Ti, kteří jsou bez práce a zaevidují se na úřadech práce, mají poté taky nárok, jako čeští občané, aby za ně bylo pojištění hrazeno. Po 150 dnech pouze končí „automat“ daný dočasnou ochranou,“ vysvětluje HN ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Státní orgány se teď snaží zajistit, aby se o povinnosti dozvěděli všichni uprchlíci, kterých se to týká. „Z mých zkušeností se Ukrajinci zajímají o nová pravidla, bylo to tak i při schválení Lex Ukrajina II, který si sdíleli v skupinách, a i díky neziskovým organizacím vědí, co mají dělat,“ popisuje poslanec za KDU-ČSL a předseda správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Tom Philipp. Ve VZP se zaregistrovala většina uprchlíků, ta jim umožňuje doručení potvrzení přes webovou aplikaci PomocUkrajine.vzp.cz.

Invaze Ruska na Ukrajinu začala 24. února. Od té doby Česko vydalo Ukrajincům téměř 400 tisíc víz. Více než 60 procent z nich dostali lidé mezi 18 a 65 lety, tedy kolem 250 tisíc. Téměř tři čtvrtiny dospělých tvoří ženy. Čtyři procenta víz získaly osoby nad 65 let a 35 procent pak děti. Práci si podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky našlo více než 92 tisíc lidí. Podle údajů ministerstva školství ke konci června přišlo do škol v Česku od začátku ruské invaze zhruba 39 tisíc dětí z Ukrajiny. Počty Ukrajinců zapsaných do škol pro příští školní rok bude úřad znát asi v druhé polovině srpna.

Podle ředitele VZP Zdeňka Kabátka se některé uprchlíky snažili oslovit i napřímo. „Tam, kde to jde a kde máme kontakt, tak jsme posílali email. Nicméně, to nejde u všech, proto se snažíme komunikovat i přes média,“ popisuje Kabátek HN. Ten taky upozorňuje, že lze očekávat, že ne všichni uprchlíci splní svoji povinnost. „Nechceme však z toho dělat drama, chvílí počkáme, budeme to analyzovat a uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ míní. Všeobecná zdravotní pojišťovna je jediná, kam se mohou Ukrajinci a vůbec cizinci kvůli pojištění hlásit, má totiž v Česku monopol.