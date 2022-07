Srozumitelné a správné informace, na tom si na Instagramu zakládá urgentní lékař Marek Dvořák. Na sociální síti sdílí nejen příspěvky, jak postupovat při záchraně, ale i jak úrazům předcházet.

Na rozhovor přichází v neděli v osm ráno rovnou ze služby. A za sebou už má s kolegy výjezd. Bohužel neúspěšný. Jako lékař letecké záchranné služby v Hradci Králové zasahuje zpravidla u těch nejtěžších případů. Autonehody, popáleniny, tonutí nebo pády z výšek. Propast mezi úspěchem a neúspěchem podle něj může často překlenout běžný kolemjdoucí. Právě ten totiž zápas mezi životem a smrtí často rozhoduje.

HN: Jako urgentní lékař jste u raněných jedním z prvních profesionálů. Úplně první ale bývají laici. Jak jsou důležití?

My bychom bez laiků, kteří poskytnou první pomoc, měli u kritických stavů pacientů výrazně nižší úspěšnost. U nich je právě přítomnost laika naprosto nezbytná pro jejich přežití. Ať už je to zastavení masivního krvácení, resuscitace nebo „pouhé“, a tady zdůrazňuji ty uvozovky, zavolání pomoci. Bez laika by se k vám záchranka nikdy nedostala. Takže oni jsou pro nás ti hrdinové, kteří dokážou zachránit život už jen tím, že zavolají pomoc. Jsou zcela zásadní pro přežití pacientů.

HN: Umí poskytnout první pomoc, než přijedete?

To těžko hodnotit, ale když už zavolají záchranku, jsou na lince zkušení operátoři, kteří je navedou. Řeknou jim, co mají dělat krok za krokem, a mají neuvěřitelné možnosti. Na chytrý telefon dokážou poslat odkaz na videohovor, pokud to díky signálu jde, a vyhodnocení či stanovení postupu je mnohem lepší. Vidí, jak vypadá dopravní nehoda, jestli má pacient zástavu srdce, jaký je třeba rozsah popálenin, koho na místo poslat. Nevím, jestli laici umí poskytnout první pomoc, ale řada lidí je k tomu ochotná, nebojí se a minimálně ji zavolá.

