Pokuty u závažných dopravních přestupků by se od roku 2024 mohly zvýšit až na 25 000 korun, tedy až pětinásobně proti stávající výši. Trestné body naopak v některých případech klesnou a sjednotí se na šesti. Počítá s tím návrh novely zákona o silničním provozu, který z ministerstva dopravy míří do připomínkového řízení. Mezi další novinky patří možnost řídit auto od 17 let pod dohledem nebo řidičský průkaz pro nového držitele na dvouletou zkoušku. Informovali o tom v pondělí zástupci ministerstva dopravy na tiskové konferenci.

Návrh zákona vychází z předlohy, kterou ministerstvo zpracovalo v minulém volebním období, nyní ale více reflektuje statistiku závažnosti dopravních nehod. „Nově pak do zákona přidáváme zejména možnost řídit vozidlo pod dohledem mentora už od 17 let a řidičák na zkoušku, který se v prvních dvou letech bude týkat všech čerstvých řidičů,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Možnost řídit osobní auto pod dohledem mentora od 17 let má přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Smyslem je získávání řidičských dovedností pod dohledem zkušeného bezúhonného řidiče. Za porušení povinností bude mentorovi nahlášenému na dopravním úřadě hrozit pokuta až 25 000 korun. Od 18 let bude moci mladý řidič jezdit sám.

U řidičského průkazu na zkoušku jde o preventivní opatření pro začínající řidiče. Pokud dva roky od získání řidičského oprávnění spáchá šestibodový přestupek nebo mu bude odebrán řidičský průkaz za závažný přečin, bude muset absolvovat dopravně psychologickou přednášku a tzv. evaluační jízdu. Půjde o čtyřhodinovou výuku příčin dopravních nehod a jak jim předcházet a také čtyřhodinovou teorii a jízdu v autoškole.

Stávající systém trestných bodů by se měl zjednodušit z pěti sazeb na tři, šlo by o dva, čtyři nebo šest bodů. Například u řízení pod vlivem alkoholu to bude šest bodů místo nynějších sedmi, řidič ale zaplatí pokutu ve správním řízení až 25 000 korun místo dnešních až 20 000. Pokud odmítne zkoušku na alkohol, hrozí mu až 75 000 korun. Maximálních šest trestných bodů a pokuta 25 000 korun hrozí vedle alkoholu i za překročení rychlosti o 50, respektive 40 km/h mimo obec a v obci, vjezd na železniční přejezd přes zákaz nebo jízdu na červenou. Pokuta na místě se u závažných přestupků zdvojnásobí na 5000 korun.

Ke zmírnění trestů dochází u bagatelních prohřešků, jako je porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do deseti km/h nad povolený limit, kde se snižuje horní hranice pokuty na místě z 2000 korun na 1500 korun a trestné body se nezapisují.

Novinky v zákoně o silničním provozu také umožní od předpokládané platnosti změn v roce 2024 požádat si elektronicky či na úřadě o zasílání informací o bodovém kontě řidiče. Umožní to lepší přehled o udělených trestech a zároveň si řidič může hlídat limit 12 bodů, po jehož dosažení je mu odebrán řidičský průkaz na stanovenou dobu.