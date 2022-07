Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) doporučil nošení roušek ve zdravotnických zařízeních a veřejné dopravě. Vhodné jsou i na návštěvy v domovech seniorů, řekl ČTK po jednání vlády. Vláda ve čtvrtek také vzala na vědomí další darování covidových vakcín a záměry ministerstva se zdravotnickými přístroji, které ČR dostalo jako covidovou humanitární pomoc.

"Silně nejenom jako ministr, ale jako lékař doporučuju: noste roušky. Noste je v hromadné dopravě, noste je, když máte jakékoliv příznaky, kdy chráníte své starší příbuzné, když jdete do zdravotnického zařízení. To jsou riziková místa," řekl Válek.

Zásadní jsou podle něj u lidí, kteří pociťují jakékoliv příznaky nemocí dýchacích cest, aby nenakazili své okolí. "Nošení roušek má smysl v místech, kde je vysoká koncentrace lidí a špatné větrání, typicky veřejná doprava. Nebo v místech koncentrace vysoce rizikových lidí," dodal. Takovými místy jsou podle něj čekárny a ambulance lékařů nebo domovy pro seniory.

Některé nemocnice nošení roušek nařizují, případně omezují návštěvy na odděleních pro rizikové pacienty. Mohou to udělat přímo ve svých provozních řádech. Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci po jednání vlády zopakoval, že stát nemusí žádná preventivní opatření přijímat, protože nehrozí přetížení nemocnic. "Ani teď nepřipravujeme žádná razantní opatření s tím, že pečlivě sledujeme, co se děje v zahraničí," uvedl.

Na programu jednání vlády bylo také darování nepotřebných covidových vakcín. Podle ministra celkově odešly z ČR dva miliony dávek vakcín v hodnotě 270 milionů korun. Poslední dodávka byla 250 tisíc dávek vakcín od firmy Pfizer/BioNTech do Zambie a dalších 450 tisíc dávek vakcíny od Johnson & Johnson.

V předchozích dvou letech Česko získalo od NATO a USA jako humanitární pomoc některé zdravotnické přístroje, které měly sloužit pro zvládnutí epidemie. "V současné době je chceme uvolnit z hmotných rezerv, aby mohly sloužit, kde bude potřeba," řekl Válek. Jde o 38 plicních ventilátorů a 64 přístrojů pro prohlédnutí dýchacích cest pomocí kamery, takzvaných videolaryngoskopů. O část má zájem Moravskoslezský kraj, část bude podle Válka zřejmě také darována potřebným zemím.

Další přeočkování

Od příštího týdne by mohlo začít oficiálně přeočkování proti covidu-19 další posilující dávkou. Podmínkou podle Válka je, aby to schválily Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Světová zdravotnická organizace (WHO). Schválení očekává v pátek.

"Když v pátek dostaneme všechna schválení, tak by se od příštího týdne mohlo oficiálně začít očkovat. Nejen u nás, ale všude v EU, a nejen na nějaké výjimky, ale standardním způsobem," řekl Válek.

Jako první by podle něj začala vakcíny aplikovat očkovací místa, kam není třeba se předem registrovat. Vakcíny by si také mohli začít objednávat praktičtí lékaři. Rezervační systém na ostatní očkovací místa chce spustit na konci srpna. Podle informace na webu ministerstva je v provozu 356 očkovacích míst, z nich bez registrace je 56 a většinou jde o nemocnice.

"Teď bych chtěl umožnit těm, kdo například cestují do rizikových destinací nebo jsou starší, nebo co se bojí, nebo jsou z regionu, kde je vyšší výskyt viru, typicky Praha, aby se mohli naočkovat," doplnil. Podle něj neudělají chybu ale ani lidé, kteří další přeočkování odloží blíž k podzimním měsícům.

Doporučené by bylo přeočkování pro lidi nad 60 let a dospělé s dalšími přidruženými nemocemi, například cukrovkou nebo poruchami imunity, nebo pro pacienty po transplantacích. "Rozumný interval od poslední dávky by mohl být šest měsíců," řekl Válek. Dosáhnout chce evropského schválení nejen přeočkování čtvrtou dávkou, ale rovnou pro pravidelné