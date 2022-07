„Vůbec jsem nevěděl, že to bude tak náročné. Myslel jsem, že to budu mít za dva měsíce hotové, nakonec stavba trvala dva roky,“ říká Radek Pospíšil, který se v šestnácti letech rozhodl, že si sám postaví dům. „Rodiče mi chtěli nějak pomoct do začátku, že bych si třeba koupil byt, ale všechno bylo moc drahé. Doufám, že se tím jednou budu živit. Fakt mě to bavilo, už teď mi ta práce chybí,“ dodává.