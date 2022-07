Digitalizace státní správy a soudnictví je poslední dobu velmi diskutovaným tématem. V budoucnu by účastníci soudních sporů mohli posílat podání na soud z mobilu nebo na dálku přes internet nahlížet do soudních spisů. Nejen tyto nástroje by mohly...

12. 5. 2022 ▪ 4 min čtení