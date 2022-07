Visutý most v Dolní Moravě se objevil mezi nejlepšími místy světa roku 2022 podle amerického časopisu Time. Fotografie moravského mostu se dostala i na obálku časopisu. Na padesátimístném seznamu je také například Arktida či Mezinárodní vesmírná stanice (ISS). Nejvíce ocenění si podle žebříčku odnesl evropský kontinent.

Většina světa se po více než dvouleté pandemii covidu-19 probouzí a cestovatelé se opět vydávají na cesty. Americký časopis proto sestavil žebříček nejzajímavějších míst, které stojí za to letos navštívit. Českého zástupce uvádí titulek Jedinečné výhledy a podle časopisu jde o nový architektonický zázrak v České republice.

Sky Bridge 721, jak se 721 metrů dlouhý most v podhůří Jeseníků nazývá, byl po dvou letech výstavby otevřen letos v květnu. Je zavěšen více než 95 metrů nad zemí a nabízí panoramatické pohledy na Mlýnský potok a rozlehlé údolí zahalené do mraků. Chodník je široký bezmála čtyři metry a nadmořská výška mostu je od 1110 do 1116 metrů.

Atrakce drží Guinnessův rekord jako nejdelší visutý most pro pěší. Dosavadního rekordmana, most Baglung Parbat v nepálské provincii Gandaki, překonala o 154 metrů.

Na žebříčku 50 nejlepších míst podle časopisu Time se objevují nejen známá místa, jako je Velký bariérový útes, ale i méně turistické destinace, jako je třetí největší město Grónska Ilulissat. Na seznamu se prolínají přírodní skvosty se supermoderními městy, jako je například jihokorejské hlavní město Soul.

Mnohé z těchto destinací si razí cestu k hospodářskému oživení. Letos se například znovu otevře resort na filipínském ostrově Boracay, který byl mnoho let uzavřen kvůli nadměrnému turismu a následně z důvodu pandemie covidu-19. Jiným se naopak daří dlouhodobě, rostou a mění se, jako třeba luxusní katarská metropole Dauhá. Ta letos, jako hostitel fotbalového mistrovství světa, otevírá 100 nových hotelů pro diváky jedné z největších sportovních událostí roku.