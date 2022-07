Debatu o rasové diskriminaci v české společnosti nedávno znovu rozvířila čerstvá pražská zkušenost v Británii ceněného bývalého romského policisty Petra Toráka. Muž, který v roce 2015 obdržel Řád britského impéria a stal se tak prvním českým Romem, který je nositelem ceněného vyznamenání, se v pražské restauraci nedočkal obsluhy a je přesvědčený, že kvůli svému původu. Brzy poté se rozhodl spustit v Česku kampaň s názvem „Už nebudu mlčet“. Jeho agitace bude mít za cíl mimo jiné zvýšit počet romských policistů, rozšířit místa, kde lze ohlásit jakoukoli diskriminaci, a po vzoru Británie i prosadit, aby česká policie i celá společnost věnovaly útisku jakékoli menšiny či konkrétního člověka větší pozornost.

Co vás přesvědčilo, že vás v pražské restauraci Švejk odmítli obsloužit kvůli vašemu původu? Oni to popírají.

Uznávám, že to je subjektivní pocit, ale prošel jsem už takovými zážitky v minulosti a myslím, že to umím odhadnout. Všichni ostatní byli včas a rychle obslouženi, měl jsem jasný pocit, že jsem byl nechtěný, číšník si mě nevšímal, nakonec ještě dal najevo spokojenost s tím, že odcházím. Samozřejmě to mohlo být i kvůli tomu, že jsem hovořil česky, tedy pro tyto typy restaurací ne úplně atraktivní host. V každém případě byl vidět jasný rozdílný přístup vůči mně a dalším hostům. Když jsem byl v podobných podnicích v Praze s kolegy či kamarády, se kterými jsem mluvil anglicky, tak se mi to nikdy nestalo. Tentokrát jsem ale byl sám a necítil jsem potřebu mluvit anglicky. Na tyto praktiky je ale potřeba ukázat bez ohledu na to, zda to bylo kvůli mému romství, anebo kvůli češtině.

