V pondělí večer zastupitelstvo Prahy 10 nečekaně odvolalo starostku Renatu Chmelovou a místostarostu Davida Kašpara (oba koalice Vlasta). Odvolání iniciovaly dvě strany, s nimiž Vlasta tvořila vládnoucí koalici – ODS a Piráti. Odůvodnily to tím, že Chmelová s Kašparem nerozptýlili pochybnosti, že jsou nějakým způsobem zapojeni do korupční kauzy Dozimetr spojenou s bývalým náměstkem pražského primátora Petrem Hlubučkem (STAN).

Poukazují na to, že Kašpar byl navíc zástupcem Hlubučka – šéfa pražské organizace hnutí STAN – a musel tedy o jeho problematických aktivitách vědět. Na protest proti jejich odvolání odstoupila i poslední představitelka Vlasty v zastupitelstvu, Lucie Sedmihradská. Vlastu tvořili místní aktivisté spolu s lidovci, Starosty a hnutím Desítka pro domácí.

Za Chmelovou i Kašpara se naopak postavil lídr STAN do komunálních voleb a nynější první náměstek pražského primátora Petr Hlaváček. „Za Renatu Chmelovou a Davida Kašpara bych dal ruku do ohně. Navíc oba byli v opozici proti Hlubučkovi,“ uvedl. Městskou část tak do voleb bude řídit neúplná rada, v níž Piráti i ODS nyní mají po třech zástupcích. „Chtěli se nás zbavit, abychom nebyli u rozhodování o některých věcech,“ je přesvědčena Chmelová.

HN: Jakým způsobem se díváte na vaše odvolání z funkce starostky Prahy 10?

Jednoznačně jde o křivý a podlý způsob, jak nás s Davidem Kašparem odvolat z funkcí. K tomu nás obvinili z napojení na kauzu Dozimetr bez jakýchkoliv důkazů. Našli tam jenom neuvěřitelné konspirační důvody, které ale nikdy ani neexistovaly. Celé to beru jako zástupný důvod. Chtěli se nás zbavit, abychom nebyli u rozhodování o některých věcech, a to až do konce voleb.

