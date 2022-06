„Postoj zdravotníků se změnil a s porodními plány, které si nosí skoro polovina rodiček, se naučili pracovat. Ještě před deseti to často vnímali tak, že žena bude dělat problémy. Je to ale spíš vyjádření preferencí a toho, co je pro rodičku důležité,” říká Miloslava Kramná, koordinátorka Průvodce porodnicemi, který sleduje trendy posledních dvaceti let.