Komentář Julie Hrstkové

Kdy jste naposledy slyšeli o covidu-19? Ještě letos v lednu by sto ze sta dotázaných odpovědělo, že zrovna před chvílí, dnes by to marně lovili v paměti. Drahé energie, pádící ceny potravin a dalšího zboží i válka na Ukrajině zatlačily pandemii...