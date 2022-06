„Je naprosto vyloučené, že by Starostové nevěděli, kým je Michal Redl. Že pracoval pro Krejčíře věděli všichni. Před pěti let jsem šel za tehdejším předsedou STAN Petrem Gazdíkem a ptal se ho, jestli se nezbláznil, že s ním jako hnutí komunikují,“ říká bývalý detektiv protikorupční policie Karel Tichý a dodává: „Ta kauza bude mnohem větší, vidíme jen špičku ledovce. Čekám, co se ještě objeví.“