Čistky kvůli korupční kauze Hlubuček pokračují i v další koaliční straně. Předsednictvo TOP 09 v úterý vyzvalo místostarostu Prahy 9 a člena dozorčí rady pražského dopravního podniku Marka Doležala a volebního manažera strany Jiřího Fremra, aby ukončili členství ve straně, vzdali se všech veřejných funkcí i účasti na kandidátce. Muži nejsou mezi obviněnými, měli ale kontakty se stíhanými aktéry. Předsedu pražské organizace Jiřího Posíšila pak předsednictvo vyzvalo k okamžitému ukončení spolupráce s Fremrem. Ten působil jako jeho poradce.

„Fremra i Doležala jsme vyzvali k ukončení členství v TOP 09 za poškozování strany. Pokud k tomu nedojde, vyloučíme je dle stanov,“ řekl HN místopředseda strany a předseda poslaneckého klubu Jan Jakob.

Doležal ještě předtím rezignoval na své posty na radnici na Praze 9 a v dozorčí radě dopravního podniku. „V minulých dnech se moje jméno bez konkrétní souvislosti objevilo v případu kolem pražského Dopravního podniku. Ač neexistuje ani náznak toho, že bych se jakkoliv podílel na činnosti stíhaných osob, političtí oponenti ze mě udělali dalšího aktéra příběhu,“ napsal Doležal v úterý ČTK. Doplnil, že svými rezignacemi nepřiznává žádné provinění.

Vyšetřovatelé v souvislosti s Doležalem v usnesení o obvinění mluví o kontaktech s obviněným podnikatelem Pavlem Dovhomiljou. „Filozofie organizované zločinecké skupiny je velmi dobře shrnutá ve výroku Pavla Dovhomilji v rozhovoru s Markem Doležalem, ze dne 9. 10. 2020: ‚My nekecáme do toho, co se bude dělat, ale hlídáme si, kdo to bude dělat,‘“ píšou policisté v obvinění, se kterým se HN seznámily.

Doležal tvrdí, že si na kontext rozhovoru nepamatuje. „Znám ho deset let, občas jsme zašli na večeři, předsednictvu TOP 09 jsem už tyto kontakty vysvětloval a s mým vysvětlením byli spokojeni,“ řekl dříve Doležal.