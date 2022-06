Vyjel o tři patra výše, než kam ve skutečnosti měl, říkají straničtí kolegové o dnes již bývalém náměstkovi pražského primátora a členovi vedení STAN Petru Hlubučkovi. Toho ve středu obvinila policie z korupce a v pátek ho soud poslal do vazby. Ještě začátkem roku se přitom málem stal lídrem pražské kandidátky STAN pro zářijové komunální volby. Nestalo se to jen proto, že se proti tomu postavil šéf Starostů Vít Rakušan.

Proti Hlubučkovi nebojoval poprvé, velké úspěchy ale neslavil. Chyběly důkazy o nevhodném či nezákonném chování Hlubučka, aby jej mohl zcela odstavit. Hlubuček byl navíc šéfem pražské organizace STAN a ta za svým předsedou stála. I proto nyní hodlá vedení hnutí prověřit celou pražskou kandidátku, zda na ní není ještě někdo s podobnou pověstí, jako měl Hlubuček.

Chovatel drůbeže, kterému podle policejních odposlechů říkali jeho „spolupracovníci“ Slepičák, vstoupil do STAN v roce 2016. V tu dobu už byl šest let úspěšným starostou pražských Lysolají, které za jeho éry zažily nebývalý rozkvět. Hlubučkovi se v politickém růstu vyplácelo, že se nebál sázet na drzost a aroganci. Své soupeře tím dostával do situací, že s ním raději nechtěli jednat. Naopak pro spojence představoval pracovitého a silného hráče, který dokáže v lecčems pomoci.

