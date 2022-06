Lanžhot na Břeclavsku v pondělí večer zasáhlo tornádo zřejmě o rychlosti kolem 150 kilometrů za hodinu. Poškodilo třicítku domů. Zranění hlášená nejsou. Událost se odehrála necelý rok poté, co oblast mezi Břeclaví a Hodonínem zásadně poničilo tornádo, které si vyžádalo šest obětí a miliardové škody.

„Na 99 procent můžeme říct, že to bylo tornádo o rychlosti odhadem okolo 150 kilometrů za hodinu,“ uvedl meteorolog Petr Münster z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podle něj to naznačují škody jako vyvrácení statnějších stromů. „Na domech nebyly škody tak velké, popadaly tašky nebo části střech,“ dodal meteorolog.

Intenzita pondělního tornáda byla podle Münstera na mezinárodní Fujitově stupnici F0 až F1. Stupnice tornáda dělí do šesti stupňů od nejslabšího F0 po nejsilnější F5, který se celosvětově vyskytuje pouze ve dvou procentech případů. Loňské tornádo na Hodonínsku a Břeclavsku odpovídalo síle F4 s rychlostí větru od 267 do 324 kilometrů v hodině.

V Lanžhotě jsou poškozené domy v několika ulicích. Starosta obce Ladislav Straka řekl, že bouře zasáhla celou čtvrť. Vzdušný vír někteří lidé natočili mobilním telefonem, uvedl. Lidé podle něj zažili strach. „Za chvíli to bude roční výročí od loňského tornáda. V pondělí to taky vypadalo jako menší tornádo nebo tromba, ale nejsem na to odborník,“ dodal starosta. Nikdo podle něj neutrpěl újmu na zdraví, škody se sčítají.

O velkém štěstí mluví žena z Lanžhota, která v pondělí večer odešla ze zahrady, kam krátce poté spadla střecha domu utržená při tornádu. „Byla jsem na zahradě, ale začalo poprchat. Šla jsem domů, zavřela jsem dveře a za vteřinu letěla na zahradu střecha,“ řekla. Jinému obyvateli obce bouře udělala několik děr ve střeše. Šel se proto raději i se dvěma dětmi schovat do sklepa. Ženě i muži se při tom vybavilo loňské tornádo, které bralo životy.

Hasiči podle svého mluvčího Jaroslava Mikošky v pondělí večer pomáhali na Břeclavsku odklízet i utržené střechy. Kvůli počasí měli v Jihomoravském kraji 60 výjezdů, z toho přes 40 na Břeclavsku.

Oblast mezi Břeclaví a Hodonínem zasáhlo ničivé tornádo loni 24. června. Jeho stopa byla 26 kilometrů dlouhá a 100 až 700 metrů široká. Nejvíce poškodilo obce Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravskou Novou Ves a Hrušky na Břeclavsku, značné škody napáchal živel i v hodonínské části Pánov. Škody dosáhly miliard korun, poničeno bylo na 1200 domů, zhruba šestinu z nich bylo nutné zbourat. Mezi šesti lidmi, kteří na následky zranění způsobených tornádem zemřeli, bylo i dvouleté dítě.