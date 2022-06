Podle nejnovější studie Reuters Institute Digital News Report jsou Hospodářské noviny třetím nejdůvěryhodnějším mediem v Česku. Umístily se hned za Českým rozhlasem a Českou televizí. Staly se tak nejdůvěryhodnějším deníkem a zároveň soukromým titulem na tuzemském trhu. „Je to nejlepší ocenění pro naše autory. A bereme ho jako budoucí závazek vůči čtenářům. Doba pro seriózní média není jednoduchá, o to více mě těší, že stále přibývá lidí, kteří si platí naše předplatné na HN.cz,“ uvedl šéfredaktor Hospodářských novin Jaroslav Mašek.

Šestým nejdůvěryhodnějším mediem v Česku je zpravodajský server Aktuálně.cz – vydavatelství Economia tak má na čele žebříčku hned dva tituly.

Hospodářským novinám nedůvěřuje jen 14 procent respondentů, což je vůbec nejnižší hodnota ze všech zkoumaných médií. Jen o procentní bod hůře je na tom právě Aktuálně.cz a Český rozhlas. Naopak největší nedůvěru požívají zpravodajství TV Barrandov a deník Blesk. Čtenost Hospodářských novin podle posledního měření Media Projektu z konce března stoupla na 135 tisíc čtenářů.

Podle Václava Štětky z britské Loughborough University, který na přípravě výzkumu Digital News Report spolupracoval, celková důvěra v média oslabila, a to o dva procentní body na 34 procent. Česko přitom patří z hlediska důvěry médiím do spodní čtvrtiny zemí zařazených do průzkumu.

Z Digital News Report 2022 také vyplývá, že stabilně nejvíce konzumují lidé zpravodajství online (téměř 90 procent oslovených), od roku 2018 klesá podíl televizí a naopak roste význam sociálních sítí. Ty používá jako zdroj zpravodajství mírně nadpoloviční většina. Tištěná média už jsou zdrojem pouze pro pětinu čtenářů. V online zpravodajství roste stabilně význam mobilních telefonů (přes 60 procent), téměř stejný podíl už mají klesající stolní počítače. Tablety se drží jen nad desetinou.