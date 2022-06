Ve věku 59 let zemřel místopředseda STAN, zastupitel Středočeského kraje, starosta Dolních Břežan a v jednu dobu kandidát hnutí na ministra průmyslu a obchodu Věslav Michalik. Informaci potvrdilo hnutí v tiskové zprávě.

„Zemřel Věslav Michalik, místopředseda hnutí STAN, skvělý starosta Dolních Břežan a můj dobrý přítel. Nenacházím slov. Upřímnou soustrast všem blízkým,“ napsal také šéf STAN Vít Rakušan na Twitteru.

Podle informací HN Michalik zemřel zřejmě na náhlé srdeční selhání. Místopředsedkyně STAN Věra Kovářová pro HN uvedla, že tím odešel jeden z nejlepších mozků hnutí. „Je to strašná rána pro rodinu i nás všechny ze STAN. Ta zpráva nás zasáhla jak blesk z čistého nebe. Nemůžu tomu uvěřit. Věšek byl mimořádný a obdivuhodný člověk. Žádná slova nezacelí tu ztrátu,“ řekla.

Podle serveru Neovlivní.cz zemřel Michalik odpoledne náhle na rodinném výletu v horách.

Slova se těžko hledala i spoluzakladateli hnutí Stanislavu Polčákovi, který patřil k bízkým přátelům Michalíka. „Ještě ve čtvrtek jsme spolu byli na večeři. Měl tolik plánů, už si chtěl užívat..,“ napsal Polčák. „Díky za těch patnáct let, co jsem jej mohl vnímat nejen jako vizionáře, skvělého manažera a bezva kamaráda. Upřímnou soustrast jeho blízkým. Bude mi moc chybět,“ dodal ještě Polčák.

Když se po volbách formovala současná vláda, uvažovalo se o tom, že se Michalik stane ministrem financí. Později byli starostové přesvědčeni o tom, že by měl vzít průmysl a obchod, jemu se však příliš nechtělo.

Nakonec svou nominaci na poslední chvíli odmítl. Důvodem byly pochybnosti o jeho dřívějším podnikání přes neprůhlednou kyperskou firmu a možný střet zájmů. Starostové proto rychle začali hledat náhradu – a nakonec se ministrem průmyslu a obchodu stal bývalý bankéř Jozef Síkela, který jím je dodnes.

Michalik byl také náměstkem hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové. Právě hnutí STAN v roce 2020 ve Středočeském kraji volby vyhrálo a převzalo vládu po kontroverzní hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO). A podle mnoha hlasů ze starostů za vítězstvím stál právě Michalik.

Starostům dlouhodobě pomáhal s financemi a loni si ho hnutí zvolilo do svého vedení – stal se jedním z místopředsedů. Chválu na něj pěli vesměs všichni, s kým kdy spolupracoval. „Je to nesmírně analytický mozek, který dokáže odolat mikromanagementu, dokáže mít vize a prosadit je. Je to silný hráč, ale neprosazuje to přes mrtvoly. Do jednání nezatahuje emoce,“ řekl loni pro HN další z místopředsedů STAN Jan Farský.