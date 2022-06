„Považuji to za záměr, za snahu autora na sebe upozornit. Vrtá mi hlavou, jak to, že se na tak extrémní rozdíly nepřišlo během kontrolních dnů,“ říká Milan Patka ze spolku Za starou Prahu, který jako první upozornil na to, že kopie, která na orloji visí již čtyři roky, se od originálu výrazně liší. A to například v barvách, účesech nebo i pohlaví jednotlivých postav.