Před ruskou agresí na Ukrajině do Česka uteklo téměř 350 tisíc lidí. Z toho více než 50 tisíc už jich u nás našlo zaměstnání. Co to znamená pro český trh práce? O tom budou ve středu 1. 6. od 16:30 debatovat na Fóru Hospodářských novin viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a bývalý šéf vnějších vztahů Škoda Auto Radek Špicar, spolumajitel logistického a potravinářského HOPI Holdingu Martin Piškanin a analytik pracovního trhu ve společnosti LMC Tomáš Ervín Dombrovský. Moderátorem akce je šéfredaktor HN Jaroslav Mašek.