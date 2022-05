Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) vydal v pondělí varování před čínskými chytrými elektroměry. Podle ředitele kyberúřadu Karla Řehky hrozí, že pokud budou Češi nakupovat tato zařízení z nedůvěryhodných zemí mimo EU, může nastat v krajním případě i celostátní blackout. Některé čínské elektroměry dokážou odpojit odběrná místa od dodávek elektřiny, upozorňuje NÚKIB.

Varování se týká hlavně provozovatelů distribučních soustav elektřiny, tedy firem ČEZ Distribuce, EG.D a PREdistribuce. Týká se však i například výhradního provozovatele přenosové soustavy ČEPS. Tyto společnosti teď budou muset posuzovat rizika, která při používání těchto elektroměrů hrozí. Čínské výrobky jsou sice levnější, tudíž mají mnohdy větší šanci uspět ve veřejných zakázkách. Mohou však obsahovat součástky, které jejich výrobcům umožňují, aby tato zařízení ovládali na dálku.

Hrozba popsaná ve varování spočívá podle NÚKIB v použití technologie chytrých elektroměrů nepocházející ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj či Severoatlantické aliance. Podle úřadu se dotýká sektoru energetiky, který je klíčový pro zajištění základních potřeb státu, ale i pro veškerá další odvětví.

„Naplnění hrozby, na kterou upozorňujeme, by mohlo způsobit zásadní narušení spolehlivého provozu přenosové soustavy. To by vyvolalo dominový efekt, který by zasáhl veškerá odvětví lidské činnosti v Česku, a to i s možným přeshraničním dopadem,“ píše na svých stránkách NÚKIB. Hrozba je přitom podle kyberúřadu „pravděpodobná až velmi pravděpodobná“. I proto ke konzultacím přizval také zástupce ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zahraničních věcí a energetického sektoru.

Řehka připomíná, že instalaci takzvaných chytrých elektroměrů nařizuje evropská legislativa, proto nyní začínají výše zmíněné firmy s jejich pořizováním. „Dopady takového počínaní jsou potenciálně obrovské, až na úrovni celostátního blackoutu. Proto bylo nutné ze strany našeho úřadu na tuto hrozbu reagovat,“ prohlásil.

Podle kyberúřadu ale elektroměry, které jsou v současnosti v distribuční síti nasazeny, zatím nemají schopnost odpojit celé odběrné místo od elektřiny: „V současné době tedy nehrozí žádné neplánované výměny zařízení či náhlé odpojení od elektřiny.“

Upozornění na nebezpečné elektroměry čeští distributoři elektřiny přivítali. „Varování NÚKIB nebereme na lehkou váhu a plně nastavená opatření podporujeme. Lépe nám to umožní chránit naši kritickou informační infrastrukturu,“ uvedl Martin Zmelík, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ Distribuce.

Předseda představenstva ČEPS Martin Durčák zase upozornil, že blackout není jediná hrozba, která by mohla nastat. Podle něj je v ohrožení i přenosová soustava a s tím spojené dodávky elektřiny.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) a ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), se kterými NÚKIB při přípravě varování spolupracoval, shodně uvádějí, že ve strategických otázkách je nutné si zajistit důvěryhodná partnerství. „Stát tím deklaruje podporu energetickým společnostem v jejich snaze zajistit bezproblémové fungování energetického sektoru. Bezpečnost je naší jednoznačnou prioritou,“ ujistil Lipavský.