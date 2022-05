Bývalý rektor Univerzity Karlovy a vedoucí prezidentova lékařského konzilia Tomáš Zima chce kandidovat na prezidenta ČR. Uvedl to v rozhovoru pro Deník. Z jeho vyjádření vyplývá, že chce usilovat o získání podpisů občanů, ke kandidatuře potřebuje podporu alespoň 50 tisíc lidí.

„Po určitém váhání a hlavně po setkání s mnoha přáteli a lidmi z celé republiky jsem se rozhodl, že se zeptám občanů, zda mě v kandidatuře podpoří. Celý život jako lékař pomáhám lidem, učím a předávám studentům své znalosti. Vedl jsem lékařskou fakultu i Univerzitu Karlovu, získal jsem zkušenosti v zahraničí. Chci proto své služby nabídnout společnosti s tím, že je třeba spojovat a představit vizi spokojené, bezpečné země bez extrémů,“ řekl Deníku.

Podle Zimy by vláda měla dělat víc lidi ohrožené zdražováním i za cenu vyššího schodku státního rozpočtu. „Nebál bych se ani otevřít téma snížení DPH na základní potraviny, energie a pohonné hmoty. Stát by si tím sice snížil příjem, ale lidem by umožnil důstojně žít,“ uvedl.

O větších politických ambicích Tomáše Zimy se mluví od roku 2018, kdy si zaregistroval doménu PrezidentZima.cz. Podle bývalého rektora proto, aby nebyla zneužita. „Mandát pana prezidenta končí v březnu 2023, takže máme rok a půl,“ řekl Zima v říjnu na otázku HN, zda plánuje prezidentskou kandidaturu. Zimu v únoru v čele české nejstarší univerzity po dvou volebních obdobích vystřídala lékařka Milena Králíčková.

Hlavu státu budou Češi vybírat začátkem příštího roku. Jako největší favorité se zmiňují šéf opozičního hnutí ANO a miliardář Andrej Babiš a někdejší vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, kandidaturu ale ještě oficiálně neoznámili. Celkem se chtějí o prezidentský post ucházet zatím víc než dvě desítky lidí, mezi nimi třeba odborový předák Josef Středula podnikatel Karel Janeček, komik Miloš Knor, senátor Marek Hilšer, advokátka Klára Long Slámová, někdejší šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, šéf hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES Jakub Olbert nebo teolog a mediální expert Ivo Mareš.