Předražené zakázky, neveřejná výběrová řízení, pomalost a liknavost. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) byl podle svých slov dlouhodobě nespokojený s tím, jak pracuje organizátor státních maturit a jednotných přijímacích zkoušek Cermat. Poté, co minulý týden dostal výsledky auditu ministerstva financí, podle nichž dostávali zaměstnanci organizace peníze navíc za blíže nespecifikovanou práci, rozhodl se odvolat její šéfku Michaelu Kleňhovou. Ta však s výtkami nesouhlasí.

„K dohodám se vyplňují pracovní výkazy, kde je popsáno, co daný zaměstnanec dělal. Všechnu práci, za kterou dostali zaplaceno navíc, také udělali a není to tak, že by se vyplácely peníze za neodvedenou práci,“ hájí se Kleňhová v rozhovoru s HN.

HN: Čekala jste, že vás ministr Gazdík odvolá?

Nemůžu říct, že jsem to nečekala, signály tam byly. Ale bylo to poměrně rychlé.

HN: Kdy jste se o odvolání dozvěděla?

Dozvěděla jsem se to včera (v úterý – pozn. red.) u pana ministra.

HN: Před tiskovou konferencí, kde o vašem odvolání informoval média?

Ano. Těsně před ní.

