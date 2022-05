„Mopsové celý život nemohou pořádně dýchat. Šlechtí se tak, aby prakticky neměli žádný nos, aby lebka připomínala lidský obličej. Je to zvěrstvo,“ říká veterinářka Martina Načeradská. „Pes je pro lidi často módním doplňkem. Neuvědomují si, jak moc toto plemeno trpí. Pokud si je přestanou pořizovat, mohla by se začít šlechtit zvířata s delším čumákem. Bylo by to pro ně mnohem lepší,“ dodává.