Přes 850 milionů korun zabavili policisté stíhanému podnikateli Ondřeji Janatovi. Ten je obviněný z toho, že podvedl přes čtyři tisíce investorů, kteří mu s vidinou vysokého zhodnocení svěřili své úspory. Odškodnění obětí Janatova „letadla“ se ale komplikuje. Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) totiž podle informací HN stoplo přesun zabavených peněz do insolvenčního řízení Janatovy již zkrachovalé společnosti Growing Way. Zdůvodňuje to tím, že by poškození vzhledem k dalším věřitelům nakonec z insolvence dostali méně peněz, než je možné.

Janatu v minulost některá média označovala za investičního génia a multitalent finančních trhů. I proto během posledních dvou let naposílaly tisíce lidí asi 1,5 miliardy korun do jeho investiční firmy Growing Way. Detektivové nicméně konstatovali, že Janatovo obchodování na burzách, čímž měl peníze zhodnotit, bylo „pouhou fikcí“ a že z nastřádaných milionů investorů vyplácel ty nové – nebo peníze utrácel za luxus.

