Bývalí politici Jana Maláčová a Matěj Stropnický, kteří loni v říjnu neúspěšně kandidovali za ČSSD do Poslanecké sněmovny, se nemusí omlouvat vodárenské společnosti Veolia za to, že ji zatáhli do své předvolební kampaně a obvinili ji z tunelování. Obě strany se nakonec dohodly na smíru.

Veolia navíc zaplatí oběma politikům, kteří vystupovali se svými videi na sociálních sítích jako „hustá dvojka“, polovinu jejich nákladů na advokáty.

V jednom z videí, zveřejněném měsíc před loňskými říjnovými volbami, totiž oba sociálnědemokratičtí politici varovali před „rozkradením, pardon privatizací“ České pošty či dalších státem kontrolovaných podniků, jak ji prý plánuje pravice. Jako odstrašující příklad z minulosti uvedli Veolii, která provozuje vodovody a kanalizaci ve velké části republiky. „Jenom těží naši vodu a kasíruje. Neudržuje potrubí, neinvestuje, jenom hrabe pod sebe,“ lamentoval ve videu Stropnický.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.