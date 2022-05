Očkování sice plně nezabrání nákaze covidem-19, někdy ani hospitalizaci, ale stále platí, že významně chrání před těžkým průběhem nemoci a úmrtím. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) při páteční tiskové konferenci opět apeloval na lidi, aby se nechali očkovat. A to i ti, kteří už mají tři dávky. Před novou podzimní vlnou covidu, o níž odborníci říkají, že velmi pravděpodobně přijde, jim nemusí stačit. Posilující dávka je i v tomto případě doporučená, zejména u osob, které trpí nějakým chronickým či vážným onemocněním a lidí starších 55 let. O tom, že by měla být povinná, se neuvažuje.

„Virus je tu stále s námi, jen je teď lenivý,“ řekl Válek. Na to, že je mírnější, má vliv proočkování i promoření obyvatel a také teplé počasí. Hladina protilátek po očkování zůstává lidem čtyři až pět měsíců, proto odborníci doporučují, aby se nechali před nástupem podzimní vlny všichni ti, kdo byli očkovaní v prvních měsících tohoto roku, znovu očkovat. Ideálně v srpnu, září nebo začátkem října.

Vakcín je dost, dokonce víc, než je schopno Česko využít. Podle Válka vakcíny stále dobře fungují, a to i když jsou vystavěné na původní variantě viru, nikoliv omikronu, který Česko postihl naposledy. „Ta ochrana je dostatečná, kvůli tomu tu ani není příliš velký tlak na vývoj nových vakcín proti novým variantám,“ řekl Válek. Zatím se podle něj zdá, že by na podzim s novou vakcínou mohl přijít Pfizer, o jiných nadějných nových vakcínách neví.

„Po klidném létě opět přijde nárůst. Bude se to opakovat,“ upozornil na opětovný podzimní příchod covidu šéf Ústavu zdravotnické informatiky a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Čísla přitom podle něj hovoří jasně, počty vážně nemocných a mrtvých jsou u neočkovaných lidí významně vyšší.

Data dokazují, že očkování proti covidu-19 funguje

Riziko hospitalizace seniorů nakažených variantou covidu-19 omikron po dvou dávkách očkování kleslo podle únorových dat ÚZIS o 87 procent. Proti nákaze pak očkování ochránilo polovinu důchodců. „Pokud se velmi vážně nemocní neočkovali, tak jich zemřelo desetkrát víc než těch očkovaných. Zcela zbytečně,“ zdůraznil Válek.

Od srpna chce ministerstvo opět spustit kampaň, která bude očkování propagovat. Na zhotovitele kampaně vypsalo veřejnou zakázku. V současné době je očkováno dvěma dávkami 65 procent populace, mezi lidmi nad 65 let přes 90 procent. Posilující dávku má asi 43 procent, mezi seniory zhruba 70 procent.

Na tiskové konferenci představili lékaři z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) také studii o tom, že očkování snížilo riziko nákazy u pacientů po transplantaci o 46 procent. Podle Duška ochrana proti nákaze klesá zhruba po čtyřech měsících, ale ochrana proti těžkému průběhu nemoci je trvalejší. Podle Válka bude nutné, aby se zejména rizikové skupiny očkovaly každý podzim.

„Očkování určitě zachránilo mnoho životů,“ dodal přednosta transplantačního centra IKEM Ondřej Viklický. Studie IKEM publikovaná v prestižním vědeckém časopise Annals of Internal Medicine, kterou ministr Válek přirovnal k „získání olympijské medaile ve velkém sportu“ nebo několika Oskarů prokázala, že významný efekt hrálo očkování při ochraně pacientů po transplantacích ledvin. „Podávané imunosupresivní léky významně zvyšují riziko infekčních onemocnění a zároveň omezují účinnost vakcín,“ řekl Viklický. Přesto bylo riziko nákazy u pacientů sníženo o téměř polovinu.

Epidemie koronaviru v Česku výrazně zpomalila. Za posledních sedm dní odhalily laboratoře 3886 případů, což je o polovinu méně než o týden dříve. Ani v jeden den počet nově nakažených nepřekročil tisíc. Hospitalizováno je s koronavirem 292 lidí.

S přispěním ČTK