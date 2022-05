Na stolec svatého Vojtěcha má usednout olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Nahradí tak dosavadního pražského arcibiskupa a primase českého Dominika Duku, který už před několika lety oslavil 75. narozeniny. V tomto věku odcházejí obvykle církevní hodnostáři do důchodu. O výměně nositele pražské pastýřské hole informoval server Aktuálně.cz, který se odvolává na dva na sobě nezávislé zdroje z církevního prostředí. Vatikán by nové jméno měl oznámit ještě v pátek. Jak ale upozorňuje server Christnet, jde zatím o pouhé spekulace, neboť se celý výběr 37. pražského arcibiskupa odehrává „pod slibem uchování tajemství“.

O nástupci Duky se hovoří již delší dobu. Nejčastěji se skloňovala jména současných diecézních biskupů, kromě Graubnera například biskupa plzeňského Tomáše Holuba nebo jeho královéhradeckého kolegy Jana Vokála. Uvažovalo se však i o rektorovi Arcibiskupského semináře Janu Kotasovi či proděkanovi Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Jaroslavu Brožovi.

Christnet také píše, že se oznámení Dukova nástupce odehraje bezprostředně po jmenování nového apoštolského nuncia v České republice. Tím se 1. května stal nigerijský arcibiskup Jude Thaddeus Okolo.

Poslední fáze výběru se koná přímo ve Vatikánu během soukromé audience u papeže. Kongregace pro biskupy po jednání se Svatým otcem informuje papežského nuncia o vybraném jedinci, ten ho pak kontaktuje a zeptá se, zda navrhovanou funkci přijme. Pokud ano, je to o tom opět informován papež, který stanoví datum vyhlášení.

V roce 2018 František v reakci na Dukův rezignační dopis stávajícího pražského arcibiskupa vyzval, aby pokračoval ve funkci, dokud nebude stanoveno jinak. Nyní během nejbližších let by měla v Česku nastat změna nejen na pozici pražského arcibiskupa, ale také v čele dalších čtyř diecézí. I v jejich čele stojí biskupové, kteří záhy dosáhnou věku 75 let. Patří k nim i Graubner, jemuž letos bude 74 let.