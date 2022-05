První etapa rozsáhlé rekonstrukce pražského Barrandovského mostu začne v pondělí a bude trvat více než čtvrt roku. Oprava nejvytíženější dopravní tepny Česka zkomplikuje život řidičů zejména v prvních deseti dnech, a to ve Strakonické ulici. Ta totiž bude od neděle kvůli bourání nájezdové rampy u mostu zúžena do jednoho jízdního pruhu.

Harmonogram nadcházející rekonstrukce představilo vedení metropole ve čtvrtek na tiskové konferenci. „Je to bez nadsázky největší rekonstrukce století v Praze,“ řekl k tomu primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti). Řidiče zároveň požádal, aby byli ukáznění a respektovali pokyny.

„Naši předchůdci neměli na opravu mostu odvahu a nechali ho desetiletí chátrat. Ocelová lana, která drží most pohromadě, jsou prorezlá a oprava je už naprosto nezbytná,“ poznamenal primátor. Životnost izolace stavby z 80. let minulého století byla podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) maximálně 20 až 30 let. „Bylo nevyhnutelné zahájit opravu co nejdříve, protože hrozil i pád,“ popsal Scheinherr. Rekonstrukce by podle něj měla prodloužit životnost klíčové dopravní spojnice o desítky let. Jen první etapa má přitom vyjít téměř na 600 milionů korun.

Most nebude během opravy nikdy zcela uzavřen, průjezd bude po celou dobu stavby možný ve třech jízdních pruzích z původních čtyř, a to v obou směrech. Během první etapy rekonstrukce ale například nebude možný nájezd na most právě ze Strakonické ulice. „Řidiči si budou muset zvyknout na nové objízdné trasy a sníženou rychlost,“ řekl k tomu ředitel pražské Technické správy komunikací Josef Simčák. Hlavní objízdná trasa povede přes Pražský okruh, který nebude v úseku nahrazujícím přemostění zpoplatněný.

Objízdné trasy Barrandovského mostu. Foto: Hlavní město Praha

Kvůli zajištění plynulosti dopravy na samotném mostu budou na jeho krajích připraveny tři speciálně vyčleněné vozy odtahové služby. „Dojezd na most bude v minutách. Zřízení nonstop stanoviště záchranky vzhledem k charakteru dopravy nepředpokládáme,“ řekl Sinčák. V hlavní dopravní ústředně města byl podle něj zároveň vytvořen tým, který bude dopravu nepřetržitě sledovat.

Celkem bude mít rekonstrukce čtyři etapy, ta poslední by měla být hotová v létě roku 2025. Pro nejnovější informace o průběhu rekonstrukce, platných uzávěrách a aktuálních objízdných trasách vytvořilo město speciální webovou stránku Barrandak.cz.

Opravy provádí společnost Porr, která vyhrála výběrové řízení před firmou Strabag a ad hoc vzniklým konsorciem třech firem pod názvem Společnost Barrandovským most.

Změny se dotknou i MHD, posíleny budou tramvajové linky 2 a 21 a zvýší se průjezdnost tramvají na Zlíchově či Palackého mostě. Upraveny budou také linky autobusů 125, 170 nebo 196. A k dispozici bude i lodní doprava. „Posilněna bude linka P3 od mola Mezi Dvorci po Lihovar. Od sedmé hodiny ranní do večerních 22:00 bude v provozu každých 15 minut, v ranní špičce dokonce každých deset,“ sdělil náměstek ředitele Regionálního organizátora dopravy Ropid Martin Šubrt.

Podle Scheinherra by mělo k plynulosti dopravy přispět i to, že město na rozdíl od minulých letních měsíců neplánuje pro letošní rok žádnou výluku metra trasy C.