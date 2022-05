„Projekt Česko si povídá vrací lidi do doby, kdy si naproti sobě sedli, dívali se do očí a měli možnost diskutovat svoje názory, i když jsou naprosto opačné. Pomáháme vystoupit z anonymity na internetu,” přibližuje projekt jeho koordinátorka Bohdana Rambousková. „Člověka, kterého by lidé na facebooku okamžitě označili za pomatence, po osobním setkání většinou hodnotí jako milého,” dodává.