„Často jsou restaurace na nějakém místě hlavně kvůli tomu, aby lidem umožnily využít záchody zdarma. Nechci nikoho nutit. Pro město i pro všechny v něm by to ale bylo jenom dobře” říká Jan Čižínský, starosta Prahy 7.„Restaurace už to dávno dělají. Stačí slušně požádat a personál lidem vyhoví. Město by se ale mělo hlavně postarat o dostatek veřejných záchodů,” reaguje gastronom Roman Paulus.