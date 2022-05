„Súdán je jenom pro silné povahy. Když jsme tam přijeli, probíhal zrovna pokus o převrat. Když se dostanete do přestřelky a vidíte, jak přímo naproti vám padají lidé v krvi, máte strašný strach. Nakonec jsem skončil čtyři dny ve vězení,“ popisuje nejdrsnější zážitky z Expedice Z101 cestovatel Tomáš Vaňourek. „Podle pana Zikmunda je to, co teď děláme, neproveditelné,“ dodává.