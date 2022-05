Podle neziskové organizace Hnutí Duha nedělá česká vláda dost pro to, aby domácnosti a ekonomiku zbavila závislosti na ruském plynu. Hnutí proto žádá větší dotační podporu pro zateplování domů a budování obnovitelných zdrojů energie. Dosáhnout by na ni měly i chudé domácnosti. Ty by podle Duhy měly získat dotaci až na 95 procent nákladů na zateplení domů nebo nové vytápění. V případě bytových domů navrhuje hnutí měsíční desetitisícový příspěvek po celou dobu splácení rekonstrukce.

Hnutí Duha upozorňuje, že energetická chudoba hrozí až třem milionům lidí v Česku. „Ruská invaze na Ukrajinu žene ceny fosilních paliv vzhůru a lidé nebudou schopni uhradit své účty za energie. Chudoba hrozí samoživitelkám, chudším rodinám i babičkám a dědečkům žijícím o samotě,“ uvádí na svém nově spuštěném webu s výzvou „Uber plyn“.

Dle výzkumu veřejného mínění, které si hnutí nechalo udělat agenturou OMG na pěti stech respondentech, souhlasí 72 procent Čechů s tím, aby stát pomáhal domácnostem se zateplováním domů a instalací solárních panelů, a to pokrytím téměř veškerých nákladů na tyto investice. O pořízení obnovitelného zdroje energie i bez podpory státu přemýšlí podle průzkumu 13 procent lidí. Dalších 31 procent by o tom uvažovalo, pokud by měli možnost dotace. Naopak 33 procent o tom neuvažuje vůbec. Proč, to už výzkum neříká.

