Český premiér Petr Fiala (ODS) by měl navštívit Oválnou pracovnu Bílého domu a setkat se s americkým prezidentem Joem Bidenem. „Ano, cesta premiéra do Bílého domu by měla proběhnout ještě v tomto roce. Zatím se připravují témata,“ řekl Blesku dobře informovaný zdroj z okolí premiéra. Že se cesta chystá, potvrdil Blesku také zdroj z diplomacie. „Zájem o setkání je,“ doplnil mluvčí vlády Václav Smolka. Návštěva by měla nejspíše proběhnout v době, kdy bude Česko předsedat Evropské unii, tedy v druhé polovině roku.

O tom, že by měl Fiala zamířit do Bílého domu, píše i zpravodajský web Aktualne.cz. Česko je jedním z největších dárců pomoci Ukrajině a prosazuje tvrdé sankce vůči Rusku. S touto politikou je Spojeným státům velmi blízké. Podle komentátora Daniel Anýže „je z přijetí, kterého se v uplynulém týdnu ve Washingtonu dostalo ministryni obrany Janě Černochové a šéfovi české diplomacie Janu Lipavskému, zřejmé, že Američané českou změnu nejen vidí, ale že ji berou vážně.“ Do USA se navíc v nadcházejících týdnech podle něj vypraví také předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová a předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Fiala se už s Bidenem potkal na summitu NATO v Bruselu koncem března. Jen několik dní poté, co navštívil jako jeden z prvních státníků Kyjev.

Ještě před válkou se spekulovalo o tom, že by mohl Biden během českého předsednictví EU přijet do Prahy. Jak ale podotýká Daniel Anýž, „Biden nemůže přijet do Prahy, protože podle diplomatického protokolu by se sotva mohl vyhnout návštěvě Hradu“. Nejspíše také proto poletí spíše Fiala do Washingtonu.

Naposledy byl v Bílém domě přijat Fialův předchůdce Andrej Babiš (ANO). Ten se v Oválné pracovně před třemi lety setkal s bývalým prezidentem USA Donaldem Trumpem.